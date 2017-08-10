Победы Макаровой, Халеп, Мугурусы, В. Уильямс — в обзоре игр турнира в Торонто

Российская теннисистка Екатерина Макарова во втором круге турнира в Торонто одолела британку Йоханну Конту (7) со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 6:3.
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».
Испанка Гарбинье Мугуруса (4) обыграла бельгийку Кирстен Флипкенс (Q) со счётом 7:5, 6:2.
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».
Американка Винус Уильямс (9) взяла верх над чешкой Катержиной Синяковой — 7:5, 7:5.
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».
Румынка Симона Халеп (2) победила представительницу Словакии Магдалену Рыбарикову со счётом 6:3, 6:4.
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».