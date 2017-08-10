Победы Федерера, Надаля, Монфиса и А. Зверева — в обзоре игр турнира в Монреале

Вторая ракетка турнира серии «Мастерс-1000» в Монреале швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в третий круг соревнований, в двух сетах обыграв канадца Петера Полански (WC) со счётом 6:2, 6:1.

Испанец Рафаэль Надаль (1) также отдал всего три гейма хорвату Борне Чоричу — 6:1, 6:2.

Француз Гаэль Монфис в трёх сетах обыграл пятую ракетку соревнований японца Кея Нисикори со счётом 6:7 (4:7), 7:5, 7:6 (8:6).

Немец Александр Зверев (4) одолел француза Ришара Гаске со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:3).

Видеообзор матчей доступен на «Чемпионате».