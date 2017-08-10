Монфис: в матче с Нисикори мне требовалось мужество и немного удачи

Француз Гаэль Монфис прокомментировал свою победу над японцем Кеем Нисикори во втором круге турнира в Монреале со счётом 6:7 (4:7), 7:5, 7:6 (8:6). По ходу встречи уроженец Парижа отыграл четыре матчбола.

«Это отличная победа по многим причинам. Я взял реванш, потому что в прошлом году примерно в это же время я в похожей ситуации уступил Кею. Я вёл 6:2 на тай-брейке в четвертьфинале Олимпиады и проиграл. Теперь я знаю эти ощущения.

Также в прошлом году, но немного раньше, я встречался с ним в Майами. У меня было пять матчболов, и я проиграл 6:7 в третьем сете. Я больше чем просто счастлив, потому что справился со всеми трудностями. Это было похоже на американские горки. В каждом сете я уступал с брейком.

Мне требовалось мужество и немного удачи. В таких матчах многое зависит от везения. Кей лучше начал второй сет, и мне потребовалось время, чтобы войти в игру после первой партии. При счёте 2:5 я заиграл лучше. То же самое случилось в третьем сете. В последних розыгрышах мне нужно было действовать смело и надеяться на удачу», — цитирует Монфиса официальный сайт тура.