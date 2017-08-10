Доналдсон и Тиафо получили «уайлд-кард» в основную сетку «Мастерса» в Цинциннати

Организаторы турнира серии «Мастерс-1000» в Цинциннати, который пройдёт на харде с 13 по 20 августа, объявили обладателей «уайлд-кард». Право сыграть в основной сетке в обход рейтинга получили американцы Джаред Доналдсон (66-я ракетка мира), Фрэнсис Тиафо (84), Стефан Козлов (132) и Томми Пол (174).

19-летний Козлов и 20-летний Пол выступят на соревнованиях такого уровня во второй раз в карьере и будут стараться добиться первой победы. 19-летний Тиафо сыграл на четырёх «Мастерсах», где выиграл два матча, а в активе 20-летнего Доналдсона семь выигранных встреч на 10 турнирах престижной серии.