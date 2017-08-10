Кар. Плишкова на отказе Осаки вышла в четвертьфинал турнира в Торонто

Чешка Каролина Плишкова (1) вышла в четвертьфинал турнира в Торонто. Её оппонентка по третьему кругу японка Наоми Осака (Q) отказалась от продолжения борьбы при счёте 6:2, 6:7 (4:7), 1:0 в пользу лидера рейтинга WТА.

Следующей оппоненткой 25-летней представительницы Чехии станет либо датчанка Каролина Возняцки (6), либо полька Агнешка Радваньска (10).

Напомним, что накануне Плишкова сломила сопротивление россиянки Анастасии Павлюченковой со счётом 6:3, 6:3, а Осака оказалась сильнее латвийки Анастасии Севастовой.