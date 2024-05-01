Карен Хачанов заявил, что их игра с Синнером очень похожа

17-я ракетка мира Карен Хачанов заявил, что их игра со второй ракеткой мира Янником Синнером очень похожа. Напомним, вчера, 30 апреля, российский теннисист в четвёртом круге грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания) проиграл итальянцу со счётом 7:5, 6:3, 6:4.

«Мы оба высокие. У нас похожий стиль игры — слева плотный удар, потом забегаем под права, сильная подача, движение вперёд. Стиль похож, но какие-то мячи, которые он подаёт, всё равно удивляют меня. Бывают ситуации, где, кажется, что ты всё сделал все правильно, а потом, бац, контратака, удар из ниоткуда. Поэтому он сейчас и в такой форме и на втором месте в рейтинге, раз такие мячи залетают», — сказала Хачанов в интервью каналу «БОЛЬШЕ!».