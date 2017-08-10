Шварцман победил Доналдсона в Монреале, проиграв первый сет — 0:6

Аргентинец Диего Шварцман в третьем круге турнира серии «Мастерс-1000» в Монреале одержал волевую победу над американцем Джаредом Доналдсоном со счётом 0:6, 7:5, 7:5. Теннисисты провели на корте 2 часа 8 минут. 24-летний уроженец Буэнос-Айреса, занимающий 36-е место в рейтинге АТР, выполнил 4 эйса, совершил 5 двойных ошибок, реализовал 5 брейк-пойнтов из 12 и проиграл 6 геймов на своей подаче. Джаред 7 раз подал навылет при 2 двойных.

В четвертьфинале соперником Шварцмана станет либо болгарин Григор Димитров (7), либо голландец Робин Хасе.