Халеп отдала лишь гейм Стрыцовой в третьем круге турнира в Торонто

Румынка Симона Халеп (2) в третьем круге турнира в Торонто оказалась сильнее чешки Барборы Стрыцовой со счётом 6:1, 6:0. Встреча продолжалась всего 59 минут. 25-летняя уроженка Констанцы, занимающая второе место в рейтинге WТА, отыграла оба брейк-пойнта, выиграла 5 геймов на подаче оппонентки, не сделала ни одного эйса и допустила 2 двойные ошибки. Барбора дважды подала навылет при 5 двойных.

В четвертьфинале Халеп встретится с француженкой Каролин Гарсией, переигравшей американку Катрин Беллис со счётом 6:4, 6:2.