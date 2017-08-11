Хасе победил Димитрова и сыграет со Шварцманом в 1/4 финала турнира в Монреале

Голландец Робин Хасе в третьем круге турнира серии «Мастерс-1000» в Монреале победил болгарина Григора Димитрова (7) со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 6:1. Продолжительность поединка составила 2 часа 9 минут. 30-летний уроженец Гааги, занимающий 52-е место в рейтинге АТР, 13 раз подал навылет, допустил 8 двойных ошибок, отыграл 8 брейк-пойнтов из 10 и сделал 3 брейка. Григор исполнил 11 эйсов при 6 двойных.
Следующим оппонентом Хасе станет аргентинец Диего Шварцман, переигравший ранее американца Джареда Доналдсона.