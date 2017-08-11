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Свитолина нанесла поражение Винус Уильямс на турнире в Торонто

11 августа 2017, пятница. 03:30 Теннис

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Торонто, в третьем круге соревнований одержав уверенную победу над американкой Винус Уильямс. Результат матча — 6:2, 6:1.

Игра продолжалась 1 час 1 минуту. Украинка пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и отыграла пять брейк-поинтов из шести. На счету Уильямс четыре эйса, шесть двойных ошибок и один брейк.

В четвертьфинале соревнований в Канаде Свитолина встретится с сильнейшей из пары Эшли Барти/Гарбинье Мугуруса.

Торонто 2017. 3-й круг
11 августа 2017 года, пятница. 02:00 МСК
Элина
Свитолина
Винус
Уильямс
6:2 6:1
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Винус Уильямс Элина Свитолина
Новости. Теннис
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