Свитолина нанесла поражение Винус Уильямс на турнире в Торонто

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Торонто, в третьем круге соревнований одержав уверенную победу над американкой Винус Уильямс. Результат матча — 6:2, 6:1.



Игра продолжалась 1 час 1 минуту. Украинка пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и отыграла пять брейк-поинтов из шести. На счету Уильямс четыре эйса, шесть двойных ошибок и один брейк.



В четвертьфинале соревнований в Канаде Свитолина встретится с сильнейшей из пары Эшли Барти/Гарбинье Мугуруса.