Надаль проиграл Шаповалову в третьем круге «Мастерса» в Монреале

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в упорной борьбе уступил сопернику из Канады Денису Шаповалову в третьем круге «Мастерса» в Монреале, что стало одной из главных сенсаций турнира. Результат противостояния — 6:3, 4:6, 6:7 (4:7).



Матч продолжался 2 часа 47 минут. Надаль дважды подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-поинта из шести. В активе Шаповалова девять эйсов, семь ошибок и девять брейков из одиннадцати.



В четвертьфинале турнира в Канаде Денис Шаповалов встретится с французским спортсменом Адрианом Маннарино.