Шаповалов: в матчах с лучшими порой чувствуешь, что сталкиваешься со стеной

Канадец Денис Шаповалов, переигравший в четвертьфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Монреале француза Адриана Маннарино со счётом 2:6, 6:3, 6:4, рассказал о своих эмоциях от достигнутого успеха.

«В матчах с лучшими теннисистами мира ты иногда чувствуешь, что сталкиваешься со стеной, от которой все мячи отлетают на твою сторону. Думаю, мои результаты стали лучше как раз за счёт психологической устойчивости. В сложные моменты необходимо сохранять позитивный настрой и не расстраиваться.

Я начал матч с Адрианом не лучшим образом, потому что чувствовал тяжесть в ногах и не успел полностью восстановиться после встречи с Надалем. Маннарино же, наоборот, сразу действовал активно. Мне помог дождь. Я сказал себе: «Это может быть переломным моментом». Сопернику пришлось подавать после перерыва, чем я воспользовался и сделал брейк. А затем почувствовал уверенность и стал играть лучше", — цитирует Шаповалова официальный сайт АТР.