Шаповалов: всё ещё удивляюсь и восхищаюсь, видя в раздевалке Федерера

Канадец Денис Шаповалов, вышедший в полуфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Монреале, а в третьем круге переигравший испанца Рафаэля Надаля, прокомментировал слова швейцарца Роджера Федерера о том, что он посмотрел матч Шаповалов — Надаль полностью.

«Федерер — мой кумир, я всё ещё удивляюсь и восхищаюсь, видя в его раздевалке. Так что я просто горжусь тем, что он посмотрел мой матч целиком. Его высокая оценка — большая честь для меня. Такие слова вдохновляют и добавляют уверенности в том, что ты на правильном пути», — приводит слова Шаповалова Tennis World.