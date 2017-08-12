Родина проиграла Кенин в первом раунде квалификации турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Евгения Родина в первом раунде квалификации турнира в Цинциннати проиграла выступающей за США Софье Кенин, получившей «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 3:6, 2:6. Матч продолжался 1 час 19 минут. 28-летняя Родина, получившая 21-й номер посева в квалификации, два раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из 10. На счету 18-летней уроженки Москвы Кенин, занимающей 141-е место в рейтинге WTA, три эйса, восемь ошибок на подаче и четыре брейка.