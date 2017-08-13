Шарапова снялась с турнира в Цинциннати из-за травмы левой руки

Россиянка Мария Шарапова сообщила, что не сыграет на турнире в Цинциннати из-за травмы левой руки, которую она получила в Стэнфорде.

«Я прибыла в Цинциннати накануне, полностью готовая выступать. Однако, следуя совету доктора в преддверии US Open, я вынуждена отказаться от участия в турнире из-за травмы левой руки, которую получила в Стэнфорде. Спасибо организаторам турнира за то, что предоставили мне „уайлд-кард“. Надеюсь, что смогу сыграть здесь в следующем году», — приводятся слова Шараповой на странице WTA Insider в «Твиттере».