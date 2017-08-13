Тарпищев: у Шараповой проблемы не с физической, а с психологической подготовкой

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал отказ Марии Шараповой от участия в турнире в Цинциннати из-за повреждения предплечья.

«Насколько я знаю, это решение было принято в превентивных целях. Серьезной травмы у Шараповой нет, просто имеется определенный дискомфорт, вот она и решила поберечься. Машу окружает очень профессиональная команда, да и сама она уже является опытной теннисисткой. Думаю, будет сделано всё необходимое, чтобы она смогла выступить на Открытом чемпионате США, который стартует уже через две недели.

На мой взгляд, у Маши есть проблемы не с физической, а с психологической подготовкой. Когда спортсмен не совсем готов морально, это тоже может вести к травмам», — приводит слова Тарпищева «Подмосковье сегодня».