А. Зверев стал третьим в чемпионской гонке АТР, Донской поднялся на 7 позиций

В новой версии чемпионской гонки ATP от 14 августа немец Александр Зверев поднялся на третью строчку. Лучший из россиян, Карен Хачанов, располагается на 36-й позиции. Евгений Донской поднялся с 86-го на 79-е место.
Чемпионская гонка ATP. 14 августа
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 7185.
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 7145.
3 (4). Александр Зверев (Германия) — 4165.
4 (3). Доминик Тим (Австрия) — 3355.
5 (5). Стэн Вавринка (Швейцария) — 3150.
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 2905.
7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 2585.
8 (8). Энди Маррей (Великобритания) — 2290.
9 (9). Григор Димитров (Болгария) — 2060.
10 (10). Сэм Куэрри (США) — 2030.
…
36 (33). Карен Хачанов (Россия) — 890.
43 (42). Андрей Рублёв (Россия) — 779.
47 (51). Даниил Медведев (Россия) — 697.
78 (75). Андрей Кузнецов (Россия) — 501.
79 (86). Евгений Донской (Россия) — 494.