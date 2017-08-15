Кис победила Вандевеге и сыграет с Касаткиной на турнире в Цинциннати

Американская теннисистка Мэдисон Кис одержала победу над соотечественницей Коко Вандевеге в первом круге турнира WTA в Цинциннати. Игра завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:3.



Матч продолжался 1 час 57 минут. Кис 4 раза подала навылет, допустила 2 двойных ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. У Вандевеге 7 двойных ошибок и 3 использованных брейк-пойнта из 6.



В следующем круге соревнований Кис встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной, которая оказалась сильнее представительницы Беларуси Александры Саснович.