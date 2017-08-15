Конта: в Интернете слишком много воинов клавиатуры, которым некуда тратить время

Седьмая ракетка мира британка Йоханна Конта выразила разочарование относительно негативных комментариев в свой адрес в социальных сетях.

«К сожалению, вокруг большое число воинов клавиатуры, у которых слишком много свободного времени и недостаточно воображения, чтобы потратить его с пользой. К сожалению, это тот мир, в котором мы живём. Я не отвечаю, а просто блокирую, блокирую, блокирую, блокирую...», — приводит слова Конты WТА Insider.

Во втором круге турнира в Цинциннати соперницей Конты станет голландка Кики Бертенс.