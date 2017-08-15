Кирьос победил Гоффена и сыграет с Долгополовым на «Мастерсе» в Цинциннати

Австралиец Ник Кирьос в первом круге турнира серии «Мастерс-1000» в Цинциннати уверенно переиграл бельгийца Давида Гоффена (9) со счётом 6:2, 6:3. 22-летний уроженец Канберры, занимающий 23-е место в рейтинге АТР, за 1 час 6 минут 10 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок, отыграл все 4 брейк-пойнта и выиграл 3 гейма на подаче оппонента. Давид исполнил по 5 эйсов и двойных.

За выход в третий круг Кирьос поспорит с украинцем Александром Долгополовым (Q), одолевшим южноафриканца Кевина Андерсона со счётом 6:4, 7:6 (8:6).