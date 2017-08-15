Южный не вышел во второй круг «Мастерса» в Цинциннати

Россиянин Михаил Южный (Q) в первом круге турнира серии «Мастерс-1000» в Цинциннати уступил испанцу Альберту Рамос-Виньоласу со счётом 2:6, 6:3, 3:6. Теннисисты провели на корте 1 час 44 минуты. 35-летний москвич, занимающий 93-е место в рейтинге АТР, 7 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок, реализовал 1 брейк-пойнт из 2 и проиграл 3 гейма на своей подаче. Альберт выполнил 9 эйсов и обошёлся без двойных.

Следующим оппонентом Рамос-Виньоласа станет Жиль Мюллер из Люксембурга (16), переигравший накануне американца Райана Харрисона.