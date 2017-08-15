Радваньска и Остапенко проиграли в первом круге турнира в Цинциннати

Полька Агнешка Радваньска (10) в первом круге турнира в Цинциннати уступила немке Юлии Гёргес со счётом 4:6, 4:6. Поединок продолжался 1 час 37 минут. 28-летняя представительница Германии, занимающая 37-е место в рейтинге WТА, 12 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку, отыграла 2 брейк-пойнта из 11 и сделала 4 брейка.
Следующей оппоненткой Гёргес станет либо полька Магда Линетт (Q), либо канадка Франсуаза Абадна (Q).
Также завершила борьбу латвийка Елена Остапенко (12), проигравшая сербке Александре Крунич (Q) — 4:6, 2:6