Халеп вышла в третий круг турнира в Цинциннати

Румынка Симона Халеп (2) во втором круге турнира в Цинциннати уверенно переиграла американку Тэйлор Таунсенд (Q) со счётом 6:4, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 5 минут. 25-летняя уроженка Констанцы, занимающая второе место в рейтинге WТА, отыграла 6 брейк-пойнтов из 8 и выиграла 5 геймов на подаче оппонентки.

За выход в четвертьфинал Симона поспорит либо с итальянкой Робертой Винчи, либо с латвийкой Анастасией Севастовой (15).

Напомним, что Симона в случае победы на турнире возглавит рейтинг WТА. В случае выхода в финал её устроит поражение Плишковой до полуфинала. Кроме того, Халеп может возглавить рейтинг, если дойдёт до полуфинала, украинка Элина Свитолина не выиграет трофей, а Плишкова проиграет во втором или третьем круге.