Допинг Шараповой не учитывался при выдаче «уайлд-кард» на US Open

Ассоциация тенниса США не учитывала дисквалификацию россиянки Марии Шараповой за применение мельдония, когда принимала решение о выдаче ей «уайлд-кард» для участия в US Open — 2017.

«Шарапова отбыла дисквалификацию, согласно условиям теннисной антидопинговой программы. Следовательно, это не являлось фактором, влияющим на процесс распределения „уайлд-кард“. Кроме того, Шарапова добровольно согласилась выступить перед молодыми теннисистами с речью о важности антидопинговой программы в теннисе», — сообщил журналист Times Стюарт Фрэйзер на своей странице в «Твиттере».

Мария была дисквалифицирована на 15 месяцев за нарушение антидопинговых правил и вернулась на корт 26 апреля 2017 года. За это время она провела девять матчей, в которых одержала шесть побед. На данный момент Шарапова располагается на 148-й позиции в рейтинге WТА.