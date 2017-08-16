Кузнецова: женский теннис в России обязан своей популярностью Курниковой

Россиянка Светлана Кузнецова рассказала, каких игроков включила бы в книгу о женском теннисе России, если бы писала такую.



«Начала бы я точно с Анны Курниковой. Я считаю, что именно ей теннис в России — женский теннис в особенности — обязан своей огромной популярностью. Все остальные пришли после неё. Она дала настоящий толчок российскому женскому теннису.



Я всегда защищаю её, когда начинают говорить о том, что она не выиграла ни одного турнира в одиночном разряде. Что с того? Она была в первой десятке. И дело не только в турнирах — она была лицом тенниса не только в России, но и в мире. Её вклад в развитие тенниса огромен.

Конечно, большой вклад в известность российского тенниса в мире внесли и Анастасия Мыскина, и Елена Дементьева, и Мария Шарапова, и я. А когда говорят об отсутствии титулов у Курниковой, я спрашиваю: вы вообще ракетку в руках держали? Люди любят критиковать других, когда сами ничего в жизни не добились. Если добиваешься успеха в спорте или в любой другой области, то знаешь, сколько усилий к этому необходимо приложить, и не говоришь плохо о других.



К тому же Анна хорошо относилась к другим людям. Помню, как мы с ней играли Sunshine Cup в команде в юниорском теннисе и она пригласила всех девочек к себе домой. Я никогда до того с таким не сталкивалась, это было здорово. Так что важны не только достижения, но и то, какой пример ты подаёшь детям, следующему поколению, как помогаешь людям", — приводит слова Кузнецовой официальный сайт WTA.