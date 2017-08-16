175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Кузнецова: женский теннис в России обязан своей популярностью Курниковой

16 августа 2017, среда. 16:46 Теннис

Россиянка Светлана Кузнецова рассказала, каких игроков включила бы в книгу о женском теннисе России, если бы писала такую.

«Начала бы я точно с Анны Курниковой. Я считаю, что именно ей теннис в России — женский теннис в особенности — обязан своей огромной популярностью. Все остальные пришли после неё. Она дала настоящий толчок российскому женскому теннису.

Я всегда защищаю её, когда начинают говорить о том, что она не выиграла ни одного турнира в одиночном разряде. Что с того? Она была в первой десятке. И дело не только в турнирах — она была лицом тенниса не только в России, но и в мире. Её вклад в развитие тенниса огромен.

Конечно, большой вклад в известность российского тенниса в мире внесли и Анастасия Мыскина, и Елена Дементьева, и Мария Шарапова, и я. А когда говорят об отсутствии титулов у Курниковой, я спрашиваю: вы вообще ракетку в руках держали? Люди любят критиковать других, когда сами ничего в жизни не добились. Если добиваешься успеха в спорте или в любой другой области, то знаешь, сколько усилий к этому необходимо приложить, и не говоришь плохо о других.

К тому же Анна хорошо относилась к другим людям. Помню, как мы с ней играли Sunshine Cup в команде в юниорском теннисе и она пригласила всех девочек к себе домой. Я никогда до того с таким не сталкивалась, это было здорово. Так что важны не только достижения, но и то, какой пример ты подаёшь детям, следующему поколению, как помогаешь людям", — приводит слова Кузнецовой официальный сайт WTA.

Источник: WTA Сообщить об ошибке
Теги
Анна Курникова Светлана Кузнецова
Новости. Теннис
16 августа 2017, среда
16:46 Кузнецова: женский теннис в России обязан своей популярностью Курниковой
15:04 Нисикори досрочно завершил сезон из-за разрыва сухожилия запястья
14:06 Уимблдон взял 175 млн фунтов стерлингов займа на раздвижную крышу первого корта
13:07 Билли Джин Кинг: рада, что Шарапова получила «уайлд-кард» на US Open
12:52 Гантухова примет участие в «Танцах со звёздами»
12:25 С. Уильямс: Шарапову публика считает более приветливой и милой, чем меня
09:35 Андреев будет одним из тренеров сборной России в матче КД против Венгрии
08:11 Тим: для меня подача — самый важный удар в теннисе
05:22 Тим победил Фоньини во втором круге «Мастерса» в Цинциннати
04:45 Мугуруса может сыграть с Касаткиной в третьем круге турнира в Цинциннати
04:22 Допинг Шараповой не учитывался при выдаче «уайлд-кард» на US Open
04:01 Макарова стартовала в Цинциннати с победы над Стрыцовой и сыграет с Кербер
03:55 Иснер и Карлович вышли в третий круг турнира в Цинциннати
02:25 Веснина вышла во второй круг в Цинциннати, где сыграет с Возняцки
01:28 Конта уверенно обыграла Бертенс и вышла в третий круг в Цинциннати
01:00 Халеп вышла в третий круг турнира в Цинциннати
00:22 Карреньо-Буста и Феррер пробились во второй круг «Мастерса» в Цинциннати
15 августа 2017, вторник
23:51 Радваньска и Остапенко проиграли в первом круге турнира в Цинциннати
23:09 В. Уильямс, Цибулкова и Севастова вышли во второй круг турнира в Цинциннати
22:50 Южный не вышел во второй круг «Мастерса» в Цинциннати
21:47 Шарапова поблагодарила организаторов US Open за «уайлд-кард»
21:42 Шарапова впервые за 13 лет не вошла в топ-10 высокооплачиваемых спортсменок мира
20:32 Раонич снялся с «Мастерса-1000» в Цинциннати
20:26 Дель Потро сломил сопротивление Бердыха в Огайо, выиграв третий сет — 6:0
20:21 Вихлянцева одолела Векич в первом круге соревнований в Цинциннати
20:12 Хачанов победил Шварцмана на старте «Мастерса» в Цинциннати
20:07 Кирьос победил Гоффена и сыграет с Долгополовым на «Мастерсе» в Цинциннати
19:21 Таунсенд, Эсс, Кенин получили вместе с Шараповой «уайлд-кард» на US Open
18:37 Шарапова получила «уайлд-кард» в основную сетку US Open
18:30 Конта: в Интернете слишком много воинов клавиатуры, которым некуда тратить время
17:33 Душевина завершила карьеру и сосредоточится на тренерской работе
17:13 Текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Шварцман в Цинциннати
17:07 Видеообзоры матчей Медведева, Куэрри и М. Зверева на «Мастерсе» в Цинциннати
16:54 Текстовая онлайн-трансляция матча Векич — Вихлянцева в Цинциннати
16:47 Видеообзоры матчей Гавриловой, Кис и Квитовой на турнире в Цинциннати
15:17 На центральном корте турнира в Риме к 2019 году появится крыша
14:23 Надаль: я сохранял страсть и любовь к теннису, и это помогло вернуться наверх
12:40 Джокович: провожу всё время за восстановительной терапией и с семьёй
11:21 Халеп: хочу извиниться за игру со Свитолиной, я провела ужасный матч
10:31 Макарова: с нетерпением ждём возвращения в Сингапур, это великолепный вызов
10:20 Веснина: у нас остались отличные воспоминания о турнире в Сингапуре
09:43 Веснина с Макаровой и Хингис с Чань отобрались на Итоговый турнир года
04:30 М. Зверев выиграл у Вердаско в первом круге «Мастерс 1000» в Цинциннати
04:18 Кис победила Вандевеге и сыграет с Касаткиной на турнире в Цинциннати
03:34 Касаткина взяла верх над Саснович в первом круге турнира WTA в Цинциннати
Все новости RSS
Партнерский контент