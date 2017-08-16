Видеообзор побед Тима, Иснера, Кирьоса и дель Потро в Цинциннати

Австриец Доминик Тим (3) вышел в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Цинциннати, призовой фонд которого превышает $ 4,9 млн. В матче второго круга третий сеяный уверенно обыграл итальянца Фабио Фоньини — 6:3, 6:2. Американец Джон Иснер (14) во втором круге встречался со своим соотечественником Томми Полом (WC) и одержал победу со счётом 6:3, 6:3.

Австралиец Ник Кирьос в первом круге турнира уверенно переиграл бельгийца Давида Гоффена (9) со счётом 6:2, 6:3, а аргентинец Хуан-Мартин дель Потро одержал волевую победу над чехом Томашем Бердыхом (10) со счётом 3:6, 7:6 (7:1), 6:0.

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