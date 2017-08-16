Феррер и Сугита вышли в третий круг «Мастерса» в Цинциннати

Испанский теннисист Давид Феррер вышел в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Цинциннати. В матче второго раунда соревнований Феррер в трёх сетах обыграл серба Янко Типсаревича, выступавшего на соревнованиях в качестве «лаки лузера» со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:1. Матч продолжался 2 часа 25 минут. Феррер 6 раз подал навылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 8 из 20 брейк-пойнтов. На счету Типсаревича семь эйсов, семь ошибок на подаче и пять брейков. Феррер в шестой раз выиграл у Типсаревича в семи проведённых матчах.

В другом матче второго круга японец Юити Сугита взял верх над португальцем Жоау Соузой (Q) со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:1.