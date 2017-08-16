Хачанов вышел в 3-й круг «Мастерса» в Цинциннати и сыграет с Сугитой

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Цинциннати. В матче второго раунда Хачанов в двух сетах обыграл итальянца Томаса Фаббьяно, выступавшего на соревнованиях в качестве «лаки лузера», со счётом 6:2, 6:2. Матч продолжался 1 час 11 минут. Хачанов пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 12. На счету Фаббьяно два эйса и пять ошибок на подаче. Хачанов одержал вторую победу над Фаббьяно в двух проведённых матчах. Следующим соперником россиянина станет японец Юити Сугита.

В другом поединке аргентинец Хуан-Мартин дель Потро взял верх над американцем Митчеллом Крюгером (Q) со счётом 6:4, 6:4. За выход в четвертьфинал Дель Потро сыграет с болгарином Григором Димитровым (7).

Еще в одном матче испанец Пабло Карреньо-Буста (11) обыграл немца Мишу Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:2). В третьем круге испанцу предстоит встреча с соотечественником Давидом Феррером.