Барти не пустила В. Уильямс в 3-й круг турнира в Цинциннати

Начавшая соревнования с квалификации австралийская теннисистка Эшли Барти вышла в третий круг турнира в Цинциннати, заставив зачехлить ракетку девятую сеяную, американку Винус Уильямс. В матче второго раунда Барти обыграла Уильямс в трёх сетах со счётом 6:3, 2:6, 6:2. Матч продолжался 1 час 51 минуту. Барти семь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету Уильямс три эйса, шесть ошибок на подаче и два брейка.

В другом матче испанка Карла Суарес-Наварро в двух сетах обыграла сербку Александру Крунич (Q) со счётом 6:2, 6:2. Следующей соперницей испанки станет россиянка Светлана Кузнецова (8).