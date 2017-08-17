Макарова и Веснина снялись с парного турнира в Цинциннати

Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина отказались от участия в парном турнире в Цинциннати.



Макарова с большим трудом вышла в третий круг одиночного турнира в Цинциннати, обыграв на тай-брейке немку Анжелику Кербер со счётом 6:4, 1:6, 7:6 (13:11). Матч продолжался 2 часа 39 минут, и россиянке, выглядевшей переутомлённой, пришлось вызывать врача.



Российская пара должна была встретиться в 1/8 финала турнира с Габриэлой Дабровски и Еленой Остапенко. Встреча должна была начаться в 01:40 мск.