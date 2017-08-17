175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Хачанов уступил Сугите в третьем круге «Мастерса-1000» в Цинциннати

17 августа 2017, четверг. 20:18 Теннис

Россиянин Карен Хачанов в третьем круге турнира серии «Мастерс-1000» в Цинциннати уступил японцу Юити Сугите со счётом 7:6 (0:7), 3:6, 3:6. Продолжительность поединка составила ровно 2 часа. 21-летний москвич, занимающий 32-е место в рейтинге АТР, 14 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок, отыграл 8 брейк-пойнтов из 12 и совершил 1 брейк.

За выход в полуфинал Сугита поспорит с болгарином Григором Димитровым (7), ранее переигравшим аргентинца Хуана-Мартина дель Потро.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Цинциннати (м) 2017. 3-й круг
17 августа 2017 года, четверг. 18:10 МСК
Юити
Сугита
Карен
Хачанов
6:7 6:3 6:3
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Карен Хачанов
Новости. Теннис
17 августа 2017, четверг
20:18 Хачанов уступил Сугите в третьем круге «Мастерса-1000» в Цинциннати
20:10 Димитров одолел дель Потро и может сыграть с Хачановым в 1/4 финала в Цинциннати
20:05 Халеп вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати, обыграв Севастову
19:45 Кузнецова уверенно победила Суарес-Наварро на турнире в Цинциннати
18:53 Азаренко: болельщики заслуживают знать, почему я не сыграю на US Open
17:25 Текстовая онлайн-трансляция матча Cугита — Хачанов в Цинциннати
17:18 Текстовая онлайн-трансляция матча Суарес-Наварро — Кузнецова в Цинциннати
17:03 Надаль: у Гаске отличный бэкхенд, но его лучший удар летит под мой лучший удар
16:14 Настасе подал апелляцию на решение о его дисквалификации до 2021 года
15:39 Кербер: решающая партия матча с Макаровой прошла как на качелях
15:29 Макарова: в Торонто было гораздо комфортнее, а в Цинциннати очень влажно и жарко
12:33 Видеообзоры матчей А. Зверева, Надаля и Димитрова на турнире в Цинциннати
11:04 Видеообзоры матчей Макаровой, Касаткиной, Плишковой и В. Уильямс в Цинциннати
09:42 Континен 21 августа вернётся на первую строчку рейтинг-листа, обогнав Мело
09:07 Надаль пробился в третий круг «Мастерса» в Цинциннати, выиграв у Гаске
09:05 Свитолина вышла победительницей из украинского дерби в Цинциннати
08:46 Вихлянцева проиграла Каролине Плишковой во втором круге турнира в Цинциннати
01:22 Макарова и Веснина снялись с парного турнира в Цинциннати
01:06 Доналдсон вышел в 3-й круг «Мастерса» в Цинциннати, обыграв Раманатана
00:54 Звонарёва получила «уайлд кард» в квалификацию турнира в Нью-Хэйвене
00:29 Тиафо не пустил А. Зверева в 3-й круг «Мастерса» в Цинциннати
00:04 Макарова вышла в 3-й круг в Цинциннати, обыграв на тай-брейке Кербер
16 августа 2017, среда
23:20 Веснина не сумела выйти в 3-й круг турнира в Цинциннати, проиграв Возняцки
23:12 Кирьос вышел в 3-й круг в Цинциннати, обыграв Долгополова женскими мячами
22:31 Павлюченкова и Младенович не сумели выйти в четвертьфинал в Цинциннати в паре
22:15 Барти не пустила В. Уильямс в 3-й круг турнира в Цинциннати
21:32 Хачанов вышел в 3-й круг «Мастерса» в Цинциннати и сыграет с Сугитой
20:59 Джорджи и Севастова вышли в 3-й круг турнира в Цинциннати
20:46 Феррер и Сугита вышли в третий круг «Мастерса» в Цинциннати
20:34 Текстовая трансляция матча Макарова — Кербер на турнире в Цинциннати
20:26 Текстовая трансляция матча Веснина — Возняцки на турнире в Цинциннати
20:00 Димитров вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати, обыграв Лопеса
19:47 Кузнецова вышла в третий круг турнира в Цинциннати, обыграв Путинцеву
19:38 Видеообзор побед В. Уильямс, Мугурусы, Халеп и Конты на турнире в Цинциннати
19:11 Касаткина взяла только три гейма у Кис на турнире в Цинциннати
18:40 Видеообзор побед Тима, Иснера, Кирьоса и дель Потро в Цинциннати
18:15 Кардашьян: Серена любит петь караоке и умеет хранить тайны
17:48 Федерер побил рекорд по общему количеству недель в топ-10
17:05 Текстовая онлайн-трансляция матча Путинцева — Кузнецова в Цинциннати
16:55 Текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Кис в Цинциннати
16:46 Кузнецова: женский теннис в России обязан своей популярностью Курниковой
15:04 Нисикори досрочно завершил сезон из-за разрыва сухожилия запястья
14:06 Уимблдон взял 175 млн фунтов стерлингов займа на раздвижную крышу первого корта
13:07 Билли Джин Кинг: рада, что Шарапова получила «уайлд-кард» на US Open
12:52 Гантухова примет участие в «Танцах со звёздами»
Все новости RSS
Партнерский контент