Хачанов уступил Сугите в третьем круге «Мастерса-1000» в Цинциннати

Россиянин Карен Хачанов в третьем круге турнира серии «Мастерс-1000» в Цинциннати уступил японцу Юити Сугите со счётом 7:6 (0:7), 3:6, 3:6. Продолжительность поединка составила ровно 2 часа. 21-летний москвич, занимающий 32-е место в рейтинге АТР, 14 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок, отыграл 8 брейк-пойнтов из 12 и совершил 1 брейк.

За выход в полуфинал Сугита поспорит с болгарином Григором Димитровым (7), ранее переигравшим аргентинца Хуана-Мартина дель Потро.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.