Шафаржова 21 августа станет первой ракеткой мира в парном разряде

Чешская теннисистка Люси Шафаржова в паре с соотечественницей Барборой Стрыцовой вышла в полуфинал турнира в Цинциннати в парном разряде. В четвертьфинале Шафаржова и Стрыцова (3) в двух сетах обыграли австралийский дуэт Кейси Деллакуа и Эшли Барти (7) со счётом 6:3, 7:6 (7:4). Матч продолжался 1 час 27 минут. Чешки пять раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 6. На счету австралиек три эйса, две ошибки на подаче и два брейка.

Благодаря этой победе 30-летняя Шафаржова 21 августа впервые станет первой ракеткой мира в парном разряде.