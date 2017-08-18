Макарова осталась без четвертьфинала турнира в Цинциннати, уступив Стивенс

Российская теннисистка Екатерина Макарова не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Цинциннати. В матче третьего круга Макарова в трёх сетах проиграла американке Слоан Стивенс, получившей «уайлд кард» от организаторов, со счётом 6:2, 3:6, 4:6. Матч продолжался 1 час 58 минут. Макарова два раза подала навылет, допустила одну ошибку на подаче и реализовала 2 брейк-пойнта из 10. На счету Стивенс два эйса, три ошибки на подаче и два брейка. Стивенс одержала третью победу над Макаровой в трёх проведённых матчах.

За выход в полуфинал Стивенс сыграет с немкой Юлией Гёргес.