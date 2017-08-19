Клейбанова: я ещё не готова сдаться

Российская теннисистка Алиса Клейбанова, возобновившая выступления на турнирах ITF в Таиланде, рассказала о том, что предшествовало её очередному возвращению на корт.

«Я прошла трудный путь, чтобы вернуться к соревнованиям, и сейчас я просто рада возможности снова выходить на корт. Ради этого мы всю жизнь работаем, и я очень рада, что могу снова соревноваться.

В 2011 году я смогла выйти на высокий уровень и заняла своё лучшее место в рейтинге, так что остановиться в такой момент, когда у тебя были очень серьёзные планы, было невероятно тяжело. Однако я всегда верила, что сумею вернуться, никогда не падала духом, несмотря на все трудности, которые мне приходилось преодолевать. Считаю, это очень помогло мне не только в борьбе с раком, но и с травмами, которые были у меня после.

Мне удалось вновь вернуться в топ-100, но ненадолго, потому что потом у меня начались проблемы с плечом, и пришлось делать операцию. Потом у меня было ещё несколько серьёзных травм подряд, восстановление после которых заняло много времени. В конце 2015 года мне казалось, что я наконец-то восстановилась. Я сыграла несколько турниров ITF, но на них снова травмировалась.

Многие тогда сомневались, что мне стоит продолжать попытки вернуться в большой теннис. Но я ещё не готова сдаться. Чувствую, что ещё могу показывать хороший теннис, и не хочу потом до конца дней жалеть, что не боролась до конца. Я по-прежнему настроена очень позитивно и надеюсь показать хорошую игру», — приводит слова Клейбановой True Arena Hua Hin.