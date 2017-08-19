Димитров вышел в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати, отдав Сугите лишь три гейма

Болгарский теннисист Григор Димитров, получивший от организаторов турнира серии «Мастерс-1000» в Цинциннати седьмой номер посева, вышел в полуфинал. В четвертьфинальном матче Димитров в двух сетах обыграл японца Юити Сугиту со счётом 6:2, 6:1. Матч продолжался 52 минуты. Димитров 6 раз подал навылет и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Сугиты две ошибки на подаче. Димитров одержал вторую победу над Сугитой в двух проведённых матчах.

За выход в финал Димитров сыграет с победителем матча Джаред Доналдсон (США, WC) — Джон Иснер (США, 14).