Родина уступила Марии на старте квалификации в Нью-Хэйвене

Российская теннисистка Евгения Родина не смогла преодолеть первый раунд квалификации на турнире категории Premier в Нью-Хэйвене. В стартовом матче 28-летняя Родина уступила 30-летней немке Татьяне Марии, получившей десятый номер посева в квалификации, со счётом 4:6, 1:6. Матч продолжался 1 час 15 минут. Родина реализовала два брейк-пойнта из четырёх и допустила пять двойных ошибок. На счету Марии 11 эйсов, одна ошибка на подаче и пять брейков. Мария вышла вперёд в личном противостоянии с Родиной – 3-2.