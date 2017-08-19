Стивенс и Халеп встретятся в полуфинале турнира WTA в Цинциннати

Американская теннисистка Слоан Стивенс нанесла поражение немке Юлии Гёргес на четвертьфинальной стадии турнира WTA в Цинциннати. Игра завершилась со счётом 6:1, 7:6 (7:3). Продолжительность матча составила 1 час 27 минут. Американка 2 раза подала навылет и допустила 1 двойную ошибку против 7 эйсов и 8 двойных у немецкой спортсменки.



Соперницей Стивенс в полуфинале турнира стала румынка Симона Халеп, которая одержала победу над британской спортсменкой Йоханной Контой. Матч продолжался 1 час 50 минут, румынская теннисистка одержала победу со счётом 6:4, 7:6 (7:1).



Встреча Стивенс и Халеп состоится 19 августа.