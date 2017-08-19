Стивенс: надеюсь, полуфинал с Халеп сложится иначе, чем матч в Вашингтоне

Американка Слоан Стивенс поделилась эмоциями от выхода в полуфинал турнира в Цинциннати.

«Мой секрет в том, что я не испытываю никакого давления после возвращения. У меня не было ожиданий от турнира в Вашингтоне, я просто надеялась выиграть один-два матча. Я рада, что снова могу выходить на корт и играть, я получаю удовольствие от тенниса.

С утра я чувствовала себя усталой. Обычно я сплю дольше, поэтому вставать было тяжело. Но я смогла подойти готовой к матчу с Макаровой, а потом приняла душ, переоделась, покушала и немного вздремнула. День получился размытым и долгим. Надеюсь, успею отдохнуть перед полуфиналом. Матч с Халеп будет трудным. В отличие от турнира в Вашингтоне, у меня теперь есть больше сыгранных матчей в активе, что позволяет надеяться на положительный исход", — приводит слова Стивенса официальный сайт WТА.