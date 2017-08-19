Александрова завершила борьбу в квалификации турнира в Нью-Хэйвене

Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти во второй раунд квалификации на турнире в Нью-Хэйвене. В стартовом матче Александрова уступила японке Шуко Аояме со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 4:6. Матч продолжался 2 часа 22 минуты. Александрова 6 раз подала навылет, допустила 15 двойных ошибок и реализовала 7 из 10 брейк-пойнтов. На счету Аоямы 9 брейков и 4 ошибки на подаче.

За выход в финальный раунд квалификации Аояма сыграет с россиянкой Натальей Вихлянцевой (11-й номер посева в квалификации).