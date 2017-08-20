Халеп вышла в финал турнира в Цинциннати, отдав лишь три гейма Стивенс

Вторая ракетка мира, румынская теннисистка Симона Халеп, вышла в финал турнира в Цинциннати. В полуфинальном матче Халеп в двух сетах разгромила американку Слоан Стивенс, получившую «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 6:2, 6:1. Матч продолжался 55 минут. Халеп один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. На счету Стивенс четыре ошибки на подаче. Халеп одержала пятую победу над Стивенс в семи проведённых матчах.

За титул Халеп сыграет с четвёртой ракеткой соревнований, испанкой Гарбинье Мугурусой.