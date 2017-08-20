Кирьос сломил сопротивление Феррера и пробился в финал «Мастерса» в Цинциннати

Австралийский теннисист Ник Кирьос стал вторым финалистом «Мастерса» в американском городе Цинциннати. В упорной борьбе был повержен соперник из Испании Давид Феррер, результат противостояния — 7:6 (7:3), 7:6 (7:4).



Матч продолжался 2 часа 5 минут. Австралиец 14 раз подал навылет, допустил 4 двойных ошибки, на счету испанца 1 эйс при 5 двойных.



В финале турнира Кирьос встретится с соперником из Болгарии Григором Димитровым, который на пути к решающей игре оказался сильнее американца Джона Иснера.

Димитров стал первым финалистом «Мастерса» в Цинциннати, обыграв Иснера