Халеп в случае победы над Мугурусой станет первой ракеткой мира

Румынка Симона Халеп (2) в финале турнира в Цинциннати сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой (4). В случае победы 25-летняя уроженка Констанцы впервые в карьере возглавит рейтинг WТА.

В полуфинале Симона разгромила американку Слоан Стивенс (WC) со счётом 6:2, 6:1, а её соперница по решающему матчу одолела действующую первую ракетку мира чешку Каролину Плишкову (1) — 6:3, 6:2.

Напомним, что до старта соревнований на звание лидера женской табели о рангах по итогам турнира в Цинциннати теоретические шансы имели пять теннисисток: Плишкова, Халеп, а также украинка Элина Свитолина, датчанка Каролина Возняцки и немка Анжелика Кербер.