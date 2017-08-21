Мугуруса: я хочу выигрывать турниры — это движет мной всегда

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса прокомментировала свою победу на турнир в Цинциннати, в финале которого она разгромила вторую ракетку мира Симону Халеп из Румынии со счётом 6:1, 6:0.

«В финале я показала свою лучшую игру на турнире. Вы знаете, что я провела на этом корте уже 20 часов, у меня были очень длинные матчи. Наверно, у меня были небольшие ошибки, но мои удары были точны, и почти всё я делала правильно. С первого удара по мячу я знала, что будут длинные розыгрыши, так как Симона очень сильная теннисистка. Я была готова к этому и играла в свой теннис, будучи агрессивной с самого начала матча. Я поняла, что выиграю при счёте 3:0 во втором сете. Мне было очень комфортно играть против Симоны, уровень моего тенниса был очень высок. Я понимала, что ещё немного, и я завершу этот матч победой.

Я думала о том, что Симона может стать первой ракеткой мира, но я хотела выиграть титул. Говорят, я стану 3-й в рейтинге. Многие интересуются, когда первой ракеткой стану я. Я же хочу выигрывать турниры – именно это движет мною всегда. Тогда рейтинг станет следствием мох побед. Если я продолжу играть в том же духе, рано или поздно, думаю, стану первой. Надеюсь, что это так», — приводит слова Мугурусы пресс-служба WTA.