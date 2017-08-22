Бабош: мы с Младенович знаем друг друга с 8-летнего возраста

Венгерка Тимя Бабош, переигравшая в первом круге турнира в Нью-Хэйвене француженку Кристину Младенович со счётом 7:5, 7:5, прокомментировала ход встречи.

«Играть с Кики всегда тяжело, мы знаем друг друга с восьмилетнего возраста. Ты знаешь, чего ждать от соперницы, но это всё равно непросто, прежде всего в плане психологии.

Я хорошо начала второй сет, но затем у меня наступил спад, а Младенович прибавила. Я понимала, что она может вернуться в игру, и была к этому готова. Рада, что справилась и вышла в следующий круг", — приводит слова Бабош официальный сайт WТА.