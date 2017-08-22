Лыкина проиграла Калининой на старте отборочных соревнований US Open

Россиянка Ксения Лыкина проиграла украинке Ангелине Калининой в первом круге квалификации US Open. В третьем сете Лыкина вела со счётом 3:1, но не сумела удержать преимущество — 2:6, 6:1, 3:6.



Теннисистки провели на корте 2 часа 9 минут. На счету Калининой 3 эйса, 8 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 17. Лыкина 3 раза подала навылет, допустила 4 двойные и использовала 3 брейк-пойнта из 8.



Следующей соперницей Калининой станет ещё одна россиянка — Анна Блинкова (11). Анна чуть раньше победила американку Уитни Осуйве со счётом 6:4, 6:3.