Иснер одержал волевую победу над Кузнецовым во втором круге Уинстон-Сейлема

Россиянин Андрей Кузнецов не смог пробиться в третий круг турнира в Уинстон-Сейлеме. В матче второго раунда он уступил американцу Джону Иснеру (3) — 6:2, 6:7 (5:7), 3:6.

Поединок продолжался 1 час 47 минут. На счету 32-летнего Иснера 13 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта. 26-летний Кузнецов подал навылет 10 раз, не совершил ни одной двойной ошибки и использовал 3 брейковых шанса из 5.

За место в четвертьфинале турнира Иснер сыграет с хорватом Борной Чоричем (14), который во втором круге обыграл другого американца — Дональда Янга.