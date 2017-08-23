Радваньска обыграла Бушар и вышла в четвертьфинал в Нью-Хэйвене

Польская теннисистка Агнешка Радваньска (1) вышла в четвертьфинал турнира в Нью-Хэйвене. В матче второго круга она обыграла представительницу Канады Эжени Бушар (WC) со счётом 6:3, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 45 минут. На счету Радваньской 2 эйса, ни одной двойной ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12. Бушар подала навылет 2 раза, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 6.

За выход в полуфинал турнира Радваньска сыграет с победительницей пары Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия) — Пэн Шуай (Китай, 8).