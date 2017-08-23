Габашвили потерпел поражение в первом квалификационном раунде US Open

Россиянин Теймураз Габашвили не смог преодолеть барьер первого квалификационного раунда US Open. На старте квалификации Габашвили встречался с американцем Секу Бангура и уступил в трёх сетах — 6:7 (12:14), 6:4, 2:6.

Матч продолжался 2 часа. На счету Габашвили 11 эйсов, 9 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 12. Бангура подал навылет 10- раз, совершил 3 двойные ошибки и использовал 5 брейк-пойнтов из 12.

Ранее в первом круге квалификации US Open проиграл ещё один россиянин — Алексей Ватутин.