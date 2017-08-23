Джумхур вышел в четвертьфинал турнира в Уинстон-Сейлеме, обыграв Себальоса

Теннисист Дамир Джумхур из Боснии и Герцеговины вышел в четвертьфинал турнира в Уинстон-Сейлеме. В матче третьего круга соревнований Джумхур в двух сетах обыграл аргентинца Орасио Себальоса со счётом 7:5, 6:3. Матч продолжался 1 час 17 минут. Джумхур 7 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету Себальоса 2 эйса, 4 ошибки на подаче и 2 брейка.

За выход в полуфинал Джумхур сыграет с победителем матча Чхун Хён (Южная Корея, 13) — Жюльен Беннето (Франция).

В другом матче третьего круга американец Стив Джонсон (6) нанёс поражение аргентинцу Карлосу Берлоку со счётом 7:6 (7:1), 6:4. Следующим соперником Джонсона станет британец Кайл Эдмунд.