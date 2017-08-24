Павлюченкова победила Суарес-Наварро и вышла в 1/4 финала турнира в Нью-Хэйвене

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Нью-Хэйвене, одержав победу над соперницей из Испании Карлой Суарес-Наварро. Результат встречи — 7:6 (7:3), 6:0.



Противостояние продолжалось 1 час 34 минуты. Первый сет прошёл в упорной борьбе, но всё же остался за россиянкой, второй сет был выигран Павлюченковой вчистую. Представительница России 4 раза подала навылет, допустила 4 двойных ошибки и реализовала 6 брейк-поинтов из 16. У испанки 3 эйса, 2 двойных и 3 брейка из 12.



В четвертьфинале турнира Павлюченкова встретится с сильнейшей из пары Ализе Корне и Доминики Цибулковой.